Szczecin Classic rozpoczęty [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Inauguracja już szóstej edycji Szczecin Classic odbyła się w studiu S1 Radia Szczecin.

To największy na Pomorzu Zachodnim festiwal muzyki klasycznej. Organizator festiwalu, Baltic Neopolis Orchestra przygotował dla słuchaczy listę światowej skali muzyków, między innymi skrzpków Daniela Stabrawy i Vasko Vassileva - mówi Katarzyna Lament, szefowa biura koncertowego.



- Uczestniczyć będzie, mam nadzieję, nasza szczecińska, wyjątkowa publiczność oraz kursanci, którzy dziś właśnie w ramach festiwalu również rozpoczynają kurs Szczecin Classic Academy. Pod okiem wyjątkowych, solistów, specjalistów, kameralistów będą przez cały tydzień szkolić swoje umiejętności smyczkowe i również z tymi wspaniałymi gwiazdami grać koncerty - mówi Lament.



Jedną z kursantek jest 21-lertnia Natalia, która dzięki warsztatom rozwija swoją umiejętność gry na skrzypcach.



- To, że coś takiego dzieje się w Szczecinie, to jest naprawdę super inicjatywa. Ja bardzo się cieszę. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tutaj być i uczestniczyć, i grać ludźmi, i pod okiem tak wspaniałych osób. Mam nadzieję, że ta inicjatywa będzie kontynuowana i cieszę się, że muzyka jest dla młodych i że jest są takie miejsca, że można się rozwijać, że można też się uczyć wielu rzeczy - mówi Natalia.



Festiwal Szczecin Classic potrwa do 3 maja, a kolejny koncert już w poniedziałek w Muzeum Narodowym przy ul. Staromłyńskiej.