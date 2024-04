Wiosenna pogoda w majówkę. Szczecinianie robią sobie plany [ZDJĘCIA]

Spacery, zlot old timerów czy chwila wyciszenia - wiosenna aura sprzyja planom na majówkę.

Zapytaliśmy szczecinian o to, jak spędzą długi weekend i czy wiosenna pogoda dodaje nam energii. - Pogoda fantastycznie, zmusza do wyjścia z domu. Dodaje optymizmu, jest przejrzyście, miło, cieszmy się pogodą. Aż się chce wyjść, wyjechać, fotografować. Budzimy się do życia. Jest rewelacyjnie. Mam plan na spacer w Parku Kasprowicza, podziwiać piękną zieleń. Jesteśmy posiadaczami Cabrioleta z 1971 roku i jedziemy na zlot. Zostajemy w Szczecinie, ma być ładna pogoda. Zawsze w majówkę są pustki, więc korzystamy z tego, że Szczecin będzie pusty.Długi weekend zapowiada się ciepło i słonecznie. Termometry wskażą nawet do 26 stopni Celsjusza.