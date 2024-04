Niedziela Palmowa w cerkwi prawosławnej [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Około tysiąca osób świętowało dziś Niedzielę Palmową w szczecińskiej cerkwi św. Mikołaja.

Różnica czasu między katolickimi a prawosławnymi świętami Wielkiej Nocy to w tym roku pięć tygodni. Wynika to z tego, że w kościele katolickim Wielkanoc świętuje się zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Cerkiew dodaje warunek - niedziela wielkanocna musi przypadać po zakończeniu żydowskiej Paschy, która również jest ruchomym świętem.



O znaczeniu Niedzieli Palmowej opowiada proboszcz parafii św. Mikołaja ksiądz Paweł Stefanowski. - To jest taki ostatni sygnał przed Wielkanocą, że Chrystus przyszedł na świat po to, żeby zwyciężyć śmierć. Stanął w obliczu największego wroga ludzkości czyli śmierci. Niedzielę Palmową zawsze postrzegamy w perspektywie Soboty Łazarza, a więc dzień wcześniej wskrzeszenie Łazarza, a więc ostateczne pokazanie światu, że Bóg ma władzę nad śmiercią - mówi ks. Stefanowski.



Szacuje się, że wyznania prawosławnego jest około 600 tys. Polaków.