Wolty, koła, przekątne - takie figury ujeżdżeniowe można było w niedzielę podziwiać w trakcie zawodów na nowym hipodromie na szczecińskim Osowie.

- Przed chwilą pojechałam do dekoracji, także jestem bardzo zadowolona, toczymy walki dalej z następnymi końmi. To ciężka praca, kosztuje dużo wyrzeczeń, codziennie treningi, to nie tylko jazda, ale i pielęgnacją codzienną koni - dużo wyrzeczeń, pracy i cierpliwości - mówi Agata Kruszyniewicz, trener jeździecki.Na ujeżdżalni Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego rozgrywane było osiem konkursów, dwa towarzyskie i sześć regionalnych.Zawodnicy walczyli o puchar Św. Jerzego Polski Zachodniej.