Goście kawiarenki o zbliżających się wyborach do europarlamentu

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego mają szczególne znaczenie - uważa senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan. Jej zdaniem nowo wybrani europosłowie powinni zabiegać o interes Polski, jak i Europy w kontekście wojny na Ukrainie.

- Ci, którzy do tej pory rządzili Europą, rządzili nią dobrze, wiedzą, że muszą się przestawić z pokojowego przemysłu na przemysł zbrojeniowy, bo inaczej pokoju w Europie nie utrzymamy - mówi Magdalena Kochan.Mechanizm wyboru europosłów jest dość skomplikowany - zauważa lider szczecińskiej Nowej Lewicy Dawid Krystek. - Wybory do Parlamentu Europejskiego przy tej ordynacji są dosyć skomplikowane. Mandaty są przydzielane na szczeblu krajowym, dopiero później najlepsze wyniki dla danej formacji, to są poszczególne mandaty w okręgach. Wiemy, ze aby liczyć na mandat w tym okręgu, musimy uzyskać około pięciu mandatów w skali kraju.W wyborach do europarlamentu zagłosujemy 9 czerwca.