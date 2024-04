Jubileusz 8. Flotylli Obrony Wybrzeża [ZDJĘCIA]

8. Flotylla Obrony Wybrzeża to dwa dywizjony, które posiadają w swoim składzie 17 trałowców i trzy nowoczesne niszczyciele min. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] 8. Flotylla Obrony Wybrzeża to dwa dywizjony, które posiadają w swoim składzie 17 trałowców i trzy nowoczesne niszczyciele min. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] 8. Flotylla Obrony Wybrzeża to dwa dywizjony, które posiadają w swoim składzie 17 trałowców i trzy nowoczesne niszczyciele min. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] 8. Flotylla Obrony Wybrzeża to dwa dywizjony, które posiadają w swoim składzie 17 trałowców i trzy nowoczesne niszczyciele min. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W poniedziałek w świnoujskim porcie wojennym marynarze obchodzili 59-lecie istnienia 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. To szczególny dzień dla żołnierzy i ich dowódcy.

Uroczystości odbyły się przy zacumowanych w porcie okrętach, na których marynarze na co dzień pełnią służbę.



- Jesteśmy jednym ze związków taktycznych Marynarki Wojennej, ostatnie lata to przede wszystkim nasz udział w stałych zespołach sił obrony przeciwminowej NATO. Jesteśmy na etapie wprowadzania nowego sprzętu do jednostek wojskowych. Nasza Flotylla rozwija się i na pewno będziemy realizować swoje zadania sojusznicze na najwyższym poziomie - zapewnił komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.



8. Flotylla Obrony Wybrzeża to dwa dywizjony, które posiadają w swoim składzie 17 trałowców i trzy nowoczesne niszczyciele min.