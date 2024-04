Nadzieja na Mundial, czyli ekipa ze Szczecina z medalami [ZDJĘCIA]

Młodzi piłkarze z domu dziecka wrócili do Szczecina z medalem z Mistrzostw Polski Domów Dziecka. Ekipa z naszego miasta zajęła 3. miejsce na 40 drużyn.

Chodzi o wychowanków szczecińskiego Centrum Opieki nad Dzieckiem, którzy w weekend - dzięki wsparciu finansowym mieszkańców - pojechali na mistrzostwa Polski do Warszawy i wrócili z brązowym medalem.



- To duży sukces, nasze dzieci były bardzo zaangażowane w rozgrywki, dziękujemy wszystkim za wsparcia - zaznacza trener i opiekun Sławomir Kremer.



To nie koniec sukcesów. Nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju otrzymał zawodnik ze Szczecina, a pięciu pozostałych wychowanków pozostało na zgrupowaniu Reprezentacji Polski Domów Dziecka przygotowując się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w sierpniu 2024 w Warszawie na stadionie Legii Warszawa.



W XV Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej prawie 400 młodych piłkarzy rozegrało 96 meczów, w których padło ponad 500 goli.



Mistrzem Polski zostali ubiegłoroczni zwycięzcy - drużyna z Domu Dziecka z Sarnowa.