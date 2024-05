Koszalińska Kolej Wąskotorowa. Przygoda z ciuchcią. A jak to działa? [ROZKŁAD]

Pociągi do Rosnowa będą odjeżdżać o godz. 11 ze stacji Koszalin Wąskotorowy. W Rosnowie przewidziany jest dwugodzinny wypoczynek nad jeziorem.





***



Ruszył też sezon przewozowy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej. Pociągi kursują codziennie, według regularnego rozkładu jazdy.

Do dyspozycji pasażerów jest plaża z placem zabaw dla dzieci, siłownią plenerową, punktami gastronomicznymi, będzie również przygotowane ognisko.O godz. 14 pociąg wyruszy w podróż powrotną, aby zameldować się w Koszalinie o godz. 15.Kursy odbywać się będą od dziś (środy) do niedzieli.Kolejka wyjeżdża o godz. 8.40 z zajezdni w Gryficach, by po dotarciu do gminy Rewal kursować wahadłowo na nadmorskim odcinku pomiędzy stacjami krańcowymi w Trzęsaczu i Pogorzelicy.Po pięciu pętlach wąskotorówka wraca ostatnim kursem do Gryfic. Przejazd pociągu na trasie z Gryfic do Pogorzelicy to prawie dwugodzinna podróż zabytkową trasą.