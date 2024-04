Apel o rozsądek przed majowym wypoczynkiem [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Szczecina i regionu w rozjazdach - zachodniopomorskie służby, które będą czuwać nad bezpieczeństwem - apelują o zdrowy rozsądek.

We wspólnej - majówkowej - akcji, która potrwa od wtorku do poniedziałku biorą udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej, a także Inspektorat Ruchu Drogowego i Straż Miejska.



W ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem doszło do siedmiu wypadków, nie było ofiar śmiertelnych. - W tym roku zrobimy wszystko, by utrzymać ten trend - zero ofiar - zapowiada nadkomisarz Mateusz Mićko z Wydziału Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Głównymi obszarami podlegającymi naszej uwadze są przekraczanie prędkości, trzeźwość kierowców oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa i używania przez dzieci fotelików ochronnych. Z tych przyczyn dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych.



Policjantów zobaczymy także w okolicach akwenów - wyjaśnia młodszy aspirant Damian Orlik z Wydziału Prewencji KWP. - Szczególną uwagę zwrócimy na dzieci i młodzież, a to w kontekście wydarzenia w województwie mazowieckim, gdzie utonęło dwóch 15-latków.



Straż Miejska będzie sprawdzać, czy robimy ognisko w miejscach do tego wyznaczonych - przypomina starsza inspektor Joanna Wojtach, rzecznik szczecińskiej jednostki. - Przede wszystkim będą patrolowane miejsca rekreacyjne jak otulina Jeziora Głębokiego czy Las Arkoński i Arkonka, ponieważ kolejny sezon mamy wiele zgłoszeń.



Z kolei ITD będzie kontrolować kierowców zawodowych między innymi pod kątem robionych pauz, zmęczenia, trzeźwości i sprawdzi stan techniczny pojazdów.