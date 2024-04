Trwa nabór do Campusu Polska Przyszłości 2024

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W tym roku wydarzenie rozpocznie się 23 sierpnia w Olsztynie i potrwa przez tydzień.

Na miejscu nie zabraknie aktywności sportowych i spotkań z kulturą - to między innymi spektakle i koncerty. To również szereg debat, wykładów i paneli dyskusyjnych na tematy przewodnie. Tych jest pięć: Bezpieczny świat, Różnorodne społeczeństwo, Komfort życia, Gospodarka i technologia oraz Kompetencje przyszłości. Ten ostatni - zdaniem posła na Sejm RP i jednego z organizatorów Campusu, Patryka Jaskulskiego - może być niezwykle interesujący.



- To jest tak naprawdę nauka o tym, jak będzie wyglądał świat w przyszłości. Czego będziemy się musieli nauczyć, żeby się do tego świata dostosować. Wiemy już dzisiaj, że mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej wkracza do naszego życia. Wiemy, że klasyczny model szkoły, który znamy, powoli przechodzi do lamusa. Dlatego, że mamy bardzo dużo wyzwań, mamy fake newsy. Będziemy musieli się przeciwstawić, zmierzyć, albo generalnie będziemy musieli żyć w świecie, w którym dookoła mamy treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję.



Chętni do udziału w Campusie zgłaszać mogą się do 12 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.