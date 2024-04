Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Ostatnia sesja, różne oceny [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pandemia, wojna na Ukrainie, ale też ukończone inwestycje w województwie - Teatr Polski i Morskie Centrum Nauki - tak radni zachodniopomorskiego sejmiku zapamiętają minioną kadencję.

Ta właśnie się zakończyła. Przewodnicząca sejmiku, Teresa Kalina z Koalicji Obywatelskiej oceniła prace radnych na piątkę z plusem.



- Najbardziej dumna jestem z Morskiego Centrum Nauki i z Teatru Polskiego. Na pewno udały się nam też drogi: jest jak jeździć i po czym jeździć - wymieniała.



Innego zdania była radna niezrzeszona Małgorzata Jacyna-Witt, która nie ubiegała się ponownie o mandat. Była przewodnicząca klubu PiS uznała, że miniona kadencja była bardzo łatwa - to przez pandemię i spotkania on line.



- Pracowaliśmy wyłącznie przed samymi komisjami, przed sesją... Nie zajmowaliśmy się żadnymi sprawami dotyczącymi województwa, a jedynie opiniowaliśmy projekty uchwał, które wchodziły na sesję. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że sejmik przez ostatnie trzy lata był absolutnie niepotrzebny i bezsensowny - oceniła Jacyna-Witt.



W sejmiku VII kadencji zasiądzie wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek, który widzi przyszłość województwa w barwach... zielonej energii.



- Bardzo bym chciał, żebyśmy postawili na energetykę odnawialną, żebyśmy weszli w obszar wodorowy, bo jest to wyzwanie przyszłości. To jest zarówno źródło energii jak i czysta energia - podkreślił.



Po wyborach samorządowych w sejmiku zachodniopomorskim znalazło się piętnaścioro radnych Koalicji Obywatelskiej, dziesięcioro radnych Prawa i Sprawiedliwości, trzy mandaty uzyskała Trzecia Droga i po jednym Koalicja Samorządowa OK Samorząd i Lewica.



Pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji odbędzie się 7 maja.