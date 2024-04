Fot. PŻM Fot. PŻM

"Polsteam Łebsko" to kolejny statek zwodowany dla Polskiej Żeglugi Morskiej. Uroczystość odbyła się w chińskiej stoczni Shanhaiguan.

Jednostka zaliczana jest do klasy tak zwanych jeziorowców, która jednorazowo jest w stanie przewieźć 37 tysięcy ton ładunku. "Polsteam Łebsko" to statek handlowy przystosowany do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Jest trzecim z serii 12 masowców budowanych przez stocznię Shanhaiguan dla Polskiej Żeglugi Morskiej.