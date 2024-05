RSnW: Polska w Unii Europejskiej. Bilans dwóch dekad

20 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W jaki sposób dołączenie do wspólnoty europejskiej wpłynęło na rozwój gospodarki, kultury i nauki naszego regionu? Dyskutowali o tym goście wtorkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Dzięki środkom unijnym zachodniopomorska gospodarka zaliczyła ogromny postęp - oceniał Rafał Zahorski z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.- Pokonaliśmy Duńczyków i całą Europę w jednej rzeczy: otóż za 2023 rok mamy w tej chwili bilans - jeżeli chodzi o produkcję energii odnawialnej w Polsce - i zachodniopomorskie produkuje ponad 100 proc. - tyle energii elektrycznej z wiatru i z energii solarnej jak konsumpcja. Mamy ponad 100 proc. pokrycia z energii odnawialnej. Jesteśmy pierwszym regionem w Europie. To też dzięki środkom unijnym - podkreślił.W jaki sposób przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na postęp w nauce? - Nasza młodzież nie ma kompleksów - odpowiada prof. Dariusz Zarzecki z katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego.- Nie widać tych różnic kompletnie. Zajmują się tematami, które są na agendzie światowych badań. Prowadzą te badania od strony warsztatowej bardzo dobrze. To jest znak czasu: kiedyś publikacja na Zachodzie polskiego autora to była swego rodzaju sensacja - powiedział.Najlepszym przykładem rozwoju dzięki środkom unijnym jest Barlinek - wyjaśnia Zygmunt Siarkiewicz, burmistrz w latach 2000-2014.- W pewnym momencie stał się europejską stolicą nordic walking. I trzeba było mieć olbrzymią odwagę, by starać się o taki tytuł i go uzyskać. I właśnie dzięki środkom unijnym miasto uzyskało taki status - zaznaczył.Dzisiaj w Unii jesteśmy pełnoprawnym członkiem - dodaje Teresa Działoszewska, była burmistrz Ińska, wiceprezes Stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe.- Powinniśmy działać nie tylko w tej materii, że coś nowego wybudujemy; infrastruktura jest ważna, ale najważniejsi jesteśmy my i nasza wolność - podkreśliła.Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów łączny bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej wyniósł prawie 162 mld euro netto na plusie.