Stargard świętuje przystąpienie do UE

Dwie dekady obecności Polski w Unii Europejskiej mieszkańcy Stargardu mogą uczcić podczas plenerowego festynu, który rozpocznie się w samo południe w Parku Chrobrego.

Do wspólnego świętowania w Teatrze Letnim zaprasza Miasto razem z Młodzieżowym Domem Kultury. Na parkowych alejkach otwarte zostaną stoiska symbolizujące wszystkie państwa członkowskie. Odwiedzający będą mogli poznać ich historię i regionalne tradycje.



Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego zapewnia, że dwudziesta rocznicę obecności w Unii upłynie pod znakiem dobrej zabawy, w gronie rodziny i przyjaciół.



- To fajna propozycja dla całych rodzin. Będą nasze regionalne przysmaki. Ale to dopiero początek, bo przed nami jeszcze dwa koncerty. A 1 maja zaczynamy świętowanie festynem - powiedziała.



O jego atrakcyjną oprawę zadbają młodzi artyści z MDK.



- Będą występy artystyczne, wszystko zacznie się na scenie, ale stoiska odnoszące się do poszczególnych państw członkowskich będą umiejscowione wokół Teatru Letniego. Główny punkt, to oczywiście scena, ale dużo będzie się działo w całym teatrze. Pogoda zapowiada się świetna, wiec liczymy, że stargardzianie chętnie wyjdą i spędzą czas w Teatrze Letnim pod unijną flagą - zaprasza Katarzyna Grzesiak.



Przez całą majówkę mieszkańców i gości zaprasza także kina SCK, pływalnia oraz Centrum Nauki Filary. Zwłaszcza w "Filarach" od pierwszego do trzeciego maja odwiedzający mogą zgłębić tajniki nauki i historii miasta.