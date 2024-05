Majówka z Agrodolinką: kajaki, skansen, piknik, idylla...

Gospodarstwo przygotowało mnóstwo atrakcji, zarówno dla dużych, jak i małych. źródło: https://agrodolinka.pl/

Do udziału w wielkiej majówce z Agrodolinką zachęcają właściciele zagrody edukacyjnej w podstargardzkim Gogolewie.

Od pierwszego do trzeciego maja gospodarstwo będzie miejscem plenerowych imprezy dla całych rodzin. W programie przede wszystkim majowy piknik, wspólne zabawy i wizyta w mini-skansenie sprzętów i maszyn rolniczych.



Mariusz Ławniczak z Agrodolinki podkreśla, że w gospodarstwie przygotowano mnóstwo atrakcji, zarówno dla dużych, jak i małych.



- Dla całych rodzin; zajęcia dla dzieci poprowadzą nasi animatorzy. Mamy zagrody ze zwierzętami i klimat wsi, idylli, spokoju i relaksu... Ale też kajaki, będzie spływ rzeką Krąpiel, przez trzy dni, startujemy w każdy dzień o godz. 12 - zaprasza.



Organizatorzy majówki zapewniają, że na odkrycie czeka urokliwa okolica przy okazji spływu Krąpielą.



- Spływ kajakowy startuje w Gogolewie na terenie naszego gospodarstwa. Trwa ok. 3-4 godzin, do miejscowości Pęzino, jeśli pozwolą siły i odcinek rzeki, to skończymy obok zamku w Pęzinie. To jeden z najbardziej malowniczych odcinków tak blisko Stargardu - zachęca.



Atrakcją trzydniowej majówki będą także specjały rodzimej kuchni oferowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.



Do Agrodolinki dojedziemy ze Szczecina drogą krajową nr 20. Można także skorzystać z pociągów Polregio wysiadając na przystanku Gogolewo.



Patronat nad Majówką z Agrodolinką objęło Radio Szczecin.