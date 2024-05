Miejska Strefa Letnia na Wyspie Grodzkiej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Festiwale, koncerty i imprezy sportowe - na Wyspie Grodzkiej startuje dziś Miejska Strefa Letnia.

Plaża na Wyspie Grodzkiej będzie otwarta do końca września. Pierwszym większym wydarzeniem zaplanowanym w tym sezonie na szczecińskiej Łasztowni będą szczecińskie Juwenalia.



Od 16 do 18 maja wystąpią Daria Zawiałow, Kult czy Kwiat Jabłoni. Od czerwca na Łasztowni zacznie się kręcić koło młyńskie Wheel of Szczecin.