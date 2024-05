"Pochody pierwszomajowe". Czy je pamiętamy? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Pochody pierwszomajowe" - młodzi nie wiedzą o co chodzi, a starsi wspominają - tylko każdy inaczej. Udział w nich był przymusowy, a za brak obecności były represje - jak np. wyrzucenie ze szkoły. Uroczyste parady organizowane w Święto Pracy miały być wyrazem sympatii dla klasy robotniczej i komunistycznej władzy.

Czym były pochody pierwszomajowe? - spytaliśmy szczecińską młodzież.



- Tak średnio. Coś mi się kojarzy, ale generalnie to nie. Na lekcjach historii nie słuchaliśmy. Historii od dwóch lat nie mam. No to słabo. To tak bardziej z tych komunistycznych części. To Święto pracy. - Pamiętasz, żeby jakieś manifestacje? Coś ci się kojarzy?- pyta reporter

- Obecnie nie, jestem całkowicie wyrwany, oderwany.- Ja tak samo, nie wiem o co chodzi.



Rodzice nie wspominali, ale jak się okazało dobrze pamiętają tamte czasy.- Nie chcieli chodzić na te pochody. Byliśmy lekko przymuszani.- Szliśmy grupą. Nic się nie przejmowaliśmy. Pieniądze były, jedzenie były także dobre czasy.- Głęboka komuna. Nie było to złe, kiełbasy zakłady mięsne. Każdy cicho siedział, każdy się bał, bo mógł wylecieć z pracy. O to chodziło. Tak wtedy było. Teraz jest inaczej. Myślę, że lepiej. Miłego dnia.



Ostatni pochód pierwszomajowy w Polsce odbył się 1 maja 1988 roku.