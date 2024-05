Koalicja Obywatelska rozpoczyna kampanię wyborczą [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To nie będzie ta sama Europa co w ostatnich 20 latach. Tak o nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego mówi Bartosz Arłukowicz - jedynka listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu zachodniopomorsko-lubuskiego.

Koalicja Obywatelska właśnie zainaugurowała kampanię wyborczą. Jak mówił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, jeśli chcemy Europy silnej, musi być to Europa zjednoczona.- Jeżeli mamy być zjednoczeni, to nasi partnerzy muszą nas słuchać i widzieć w nas partnera. Dlatego wystawiamy najsilniejszą drużynę, jaką mamy. Takich, którzy są po prostu szanowani przez naszych sojuszników.



Znamy też kandydatów - choć nie wszystkich - z innych list. Jedynką Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 13. będzie Joachim Brudziński, listę Lewicy otworzy Włodzimierz Cimoszewicz, Trzeciej Drogi - Michał Kamiński, a Konfederacji - Magdalena Sosnowska.



W kampanii kładzie nacisk na bezpieczeństwo - militarne i zdrowotne.- Europa dzisiaj jest w cieniu wojny, toczącej się za naszą wschodnią granicą - spadających bomb. Ta Europa, do której idziemy, będzie Europą walki o bezpieczeństwo naszych dzieci, rodzin, wnuków, ale także walki z globalnymi wyzwaniami, takimi jak np. zdrowie i leczenie raka - mówi Arłukowicz.