Szczecinianie oceniają 20 lat obecności w UE [WIDEO, ZDJĘCIA]

Otwarte granice, finansowanie inwestycji a przede wszystkim bezpieczeństwo. Takie korzyści wymieniają szczecinianie z przynależności do Unii Europejskiej. Dziś obchodzimy 20 rocznicę dołączenia do Wspólnoty.

O opinie pytała mieszkańców miasta reporterka Radia Szczecin Julia Nowicka.- Ja powiem swoje zdanie, uważam, że powinniśmy być i dalej nic więcej nie powiem. - Należymy do wielkiej rodziny państw europejskich i zawsze w jakimś związku jest lepiej. Złe to tam są odnośnie rolnictwa pewne zastrzeżenia.- Nie ma ani jednego budynku, chyba ani jednej szkoły, która by nie była remontowana, finansowana ze środków unijnych.- Bezpieczeństwo daje Unia, wydaje mi się, bo Polska jest w Unii Europejskiej, jest też w NATO i myślę, że bezpiecznie jest dzięki temu - mówią szczecinianie.1 maja 2004 roku wraz z Polską do Unii przystąpiło 9 krajów w tym Węgry, Czechy, Litwa i Słowacja.