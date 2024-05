Rezerwujesz nocleg? Uważaj na oszustów

"Uwaga na oszustów" - czyli jak uniknąć rozczarowania podczas majówkowego wypoczynku. Chodzi o tak zwane "wirtualne kwatery" - czyli fikcyjne miejsca bez adresu, za które naciągacze pobierają zaliczki.

Po wpłacie pieniędzy często kontakt z ogłoszeniodawcą się urywa, kwatera znika, a nasz wymarzony wypoczynek zmienia się w koszmar.Na co zwrócić uwagę przy internetowej rezerwacji, żeby uniknąć starty pieniędzy? - Należy wnikliwie sprawdzić obiekt, do którego zamierzamy się udać i poczytać opinie na kilku portalach- podpowiada Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie. - Radziłabym przede wszystkim z góry nie płacić za cały pobyt. Zaliczka powinna być w granicach 30%. Tak się przyjmuje. Jeżeli ktoś z góry chce od nas całość, a my tak naprawdę nie mamy pewności, nie mamy żadnej opinii, nikt z naszych znajomych nie był, my nie byliśmy, to raczej bym radziła się wstrzymać.Co jednak w sytuacji, gdy już zostaliśmy oszukani?- To jest bardzo przykry moment, jeżeli stwierdzimy, że padliśmy ofiarą oszustwa. Szczególnie jeżeli pojedziemy na to miejsce i się okaże, że nie ma i nie ma w ogóle takiego adresu, bo i tak się zdarza, no to zostają nam tylko organy ścigania, do których należy się udać, czyli po prostu policja - dodaje Longina Kaczmarek.Najlepiej korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali. I z większych obiektów - nie prywatnych, bo są one łatwiejsze do weryfikacji.