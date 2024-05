Stargardzianie świętują 20 lat Polski w UE

Prezentacje państw członkowskich Unii Europejskiej, do tego zabytkowe auta i zespoły Młodzieżowego Domu Kultury. Tak dwudziestolecie obecności we Wspólnocie świętują mieszkańcy Stargardu.

Bożena Bedorf z- ca dyrektora MDK podkreśla, że to wspólne święto kilku pokoleń mieszkańców.- 20 lat temu spotkaliśmy się na Rynku Staromiejskim. Występowały również dzieci. Wtedy one miały 3, 5, 10 lat. Dzisiaj myślę, że mają już 25, 30 i są tutaj i przeprowadziły swoje dzieci.Dla pana Rafał pierwszy dzień maja ma wyjątkową wartość.- To jest wydarzenie, które zmieniło historię Polski i kształt Polski. Fundusze unijne pozwoliły nam na to, że dzisiaj w góry jedziemy 4 godziny, a nie 8.Natomiast pani Monika nie pamięta tak dokładnie chwili wejścia do Unii. - Sześć lat miałam. Od kiedy pamiętam Unia była zawsze, dała nam bardzo dużo wartości i pomimo, że jestem pokoleniem, które nie zaznało innej rzeczywistości, to bardzo to doceniamy.Piknik w Parku Chrobrego rozpoczyna cykl imprez, przygotowanych dla mieszkańców na kolejne dni wielkiej majówki