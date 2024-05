Jak świętowaliśmy 20 lat temu wejście do Unii

Cała Polska świętowała 20 lat temu wejście do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku wraz z dziewięcioma innymi państwami dołączyliśmy do Wspólnoty.

Tuż po północy na antenie Polskiego Radia Szczecin zabrzmiał hymn państwowy i Oda do radości. Obecni w studiu dziennikarze Piotr Tolko, Anna Kafel, Anna Piotr, Anna Kałużny otworzyli szampana.Szczecin świętował wejście do Unii Europejskiej na Wałach Chrobrego, ale mieszkańcy miasta mieli uwagi do organizacji imprezy.- W sumie jest drętwo. Nie jest sympatycznie, ponieważ nie ma budek chociażby z popcornem, z watą cukrową, nie ma żadnej rozrywki. Tylko ci ludzie stoją i słuchają jakiejś beznadziejnej muzyki. Skromna jest ilość tych zespołów, bo takie z drugiej ligi, można powiedzieć. Chciałem kupić jakiś proporczyk czy coś. Nie ma możliwości tego, myślałem, że będą jakieś kiermasze czy coś w tym stylu - mówili szczecinianie.Proces wejścia Polski do Unii Europejskiej trwał prawie 15 lat.