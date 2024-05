"Duma mnie rozpierała". Wziątek o wstąpieniu do Unii

20 lat temu, 1 maja 2004 roku Polska stała się częścią Unii Europejskiej. Ale zanim to się stało, konieczne było m.in. przeprowadzenie referendum. Przez dwa dni, 7 i 8 czerwca 2003 roku Polacy decydowali, czy chcą wstąpienia Polski do Unii.

Wojewodą zachodniopomorskim był wówczas obecny wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. To on był odpowiedzialny za przeprowadzenie referendum w regionie.- Duma mnie rozpierała. Wtedy mieszkańcy naszego województwa pokazali, że w zdecydowanej większości są za tą piękną europejską ideą budowy wspólnego europejskiego domu. Bo to poparcie dla tej idei u nas było jedno z największych w Polsce.W Zachodniopomorskiem frekwencja w referendum wyniosła 58 proc. 84 procent mieszkańców opowiedziało się za wstąpieniem do Wspólnoty.W całym kraju w referendum wzięło udział prawie 59 procent uprawnionych. Ponad 77 proc. zagłosowało za przystąpieniem Polski do Unii.