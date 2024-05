Szef dyplomacji USA z wizytą w Izraelu

Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozpoczął w Izraelu kolejną rundę rozmów o wysokiej stawce, podczas gdy Stany Zjednoczone starają się zwiększyć presję na Hamas, aby zaakceptował zawieszenie broni i uwolnienie zakładników, starając się jednocześnie zapobiec izraelskiej ofensywie wojskowej w Rafah i w dalszym ciągu zająć się kryzysem humanitarnym w Strefie Gazy.

Najwyższy amerykański dyplomata przybył do Tel Awiwu, po przystankach w Arabii Saudyjskiej i Jordanii, kończąc siódmą rundę dyplomacji wahadłowej w regionie od czasu ataku Hamasu z 7 października. Odbył prywatne spotkanie z premierem Benjaminem Netanjahu w Jerozolimie, a później dołączyli do nich urzędnicy izraelscy i amerykańscy, w tym ambasador Izraela w USA i ambasador amerykański w Izraelu.- Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do zawieszenia broni, które sprowadzi zakładników do domu, i to teraz - oświadczył Antony Blinke, dodając, że jedynym powodem, dla którego nie zostałoby to osiągnięte, jest Hamas.Jak pokazała transmisja na żywo, protestujący zebrali się przed miejscem spotkania Blinkena i prezydenta Izraela Izzaka Herzoga w Tel Awiwie. Tłum trzymał plakaty wzywające prezydenta USA Joe Bidena do zaprzestania wojny i uratowania zakładników. Protestujący skandowali „zabierzcie ich do domu”, odnosząc się do izraelskich zakładników przetrzymywanych w Gazie i wzywając rząd do zawarcia porozumienia w celu zapewnienia ich uwolnienia.