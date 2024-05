Koncerty, kabarety, polska kuchnia, czyli Dni Gryfina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To uczta nie tylko dla słuchu, ale i podniebienia. Trwają 26. Dni Gryfina, podczas których odwiedzający mogą wysłuchać koncertów, pośmiać się na kabaretach, ale i skosztować kuchni polskiej i dań z grilla.

- Zapiekanka z kukurydzą, z pomidorkiem. Bardzo dobre szaszłyki. Jest wszystko, co potrzeba. Kiełbas, frytki. bardzo fajnie. Średni wybór. Jestem ze Szczecina i tam jest większy wybór. Pochodzimy do wieczora i zobaczymy - to niektóre opinie tych, którzy już odwiedzili Dni Gryfina.



2 maja na scenie wystąpią między innymi Gromee, Małgorzata Ostrowska czy Kabaret Koń Polski.