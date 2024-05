"Chyba Szczecin już nie jest białą plamą na mapie Polski"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W strojach wieczorowych, ale z ludowym przytupem. W zeszłą sobotę w Szczecinie odbyła się już 3. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Narodowych "Gryf".

Gość audycji "Radio Szczecin na Wieczór" oraz organizator konkursu Krzysztof Kamiński zaznaczył, że choć turniej może przypominać formą te znane z tańca towarzyskiego, znacząco się od nich różni.



- Formuła jest dosyć podobna. Rzeczywiście mają numerki na plecach. Tańce narodowe prezentowane są w strojach wieczorowych. Tyle, że różnica diametralna polega na tym, że kultywujemy polską tradycję i przedstawiamy piękno polskich tańców narodowych, więc mamy się czym szczycić. Warto dbać o polską kulturę i w ten sposób ją promować i pokazywać, że to, co nasze jest najpiękniejsze - powiedział Kamiński.



Pomysłodawczyni oraz dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie Ewa Ott-Kamińska opowiedziała o zapotrzebowaniu na tego typu wydarzenie w naszym regionie. - My jesteśmy z tego znani, że bardzo lubimy nowe wyzwania i myślę, że tutaj w Szczecinie mamy taką misję, którą spełniamy, żeby te nasze miasto już nie było i chyba już nie jest tą białą plamą na mapie Polski w tańcach narodowych - podkreśliła Ott-Kamińska.



W trzeciej edycji zatańczyło 75 par z całej Polski i zatańczyli między innymi kujawiaka, oberka, krakowiaka czy poloneza.