Dzień Flagi w Szczecinie. Krwiobus i apel [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Biel to nadzieja, czerwień to przelana krew, a w sezonie letnim tej czerwieni potrzebujemy jak najwięcej. 2 maja, w Dniu Flagi przed urzędem wojewódzkim w Szczecinie stanął krwiobus.

Mieszkańcy miasta, którzy w szczególny sposób chcieli uczcić dzisiejsze święto mogli podzielić się największym darem życia. - Chciałabym oddać krew, bo skończyłam niedawno 18. rok życia i wiem, że są osoby, które mogą jej potrzebować i nie chciałabym mieć nigdy wyrzutów sumienia, jeżeli ja bym jej potrzebowała, a nie oddałabym jej wcześniej. Zwykle tak jest w wakacje, że krwi brakuje. I to nie jest kwestia tego, że jest więcej wypadków. Kwestia tego, że ludzie wyjeżdżają, nie oddają jej. Byliśmy akurat złożyć wniosek o paszport i przy okazji oddamy też krew - mówią szczecinianie.



Współorganizatorkami akcji były uczennice II Liceum w Szczecinie, które w ramach akcji "Zwolnieni z Teorii" stworzyły projekt pod nazwą "Druga Krew". Krwiobus stał przed urzędem wojewódzkim do godziny 14.



To święto ma przede wszystkim jednoczyć Polaków pod biało-czerwonymi barwami - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - To jest święto, które ustanowione zostało 20 lat temu. Pamiętajmy, że te barwy narodowe są symbolami narodowymi od 1919 roku. I to jest święto, które według mnie jest jednym z najbardziej fajnych świąt, bo jednoczy wszystkich Polaków. Nie słyszałem żadnych kontrowersji na temat tego święta, dlatego tak cieszymy się, że możemy razem pod biało-czerwoną wspólnie świętować bez żadnych podziałów - powiedział Rudawski.



Z okazji Dnia Flagi przed Pomnikiem Czynów Polaków na szczecińskich Jasnych Błoniach odbył się uroczysty apel, złożono też kwiaty.