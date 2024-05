Zmiany w dzielnicy zachodniej Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Zakończył się remont jednej z głównych ulic w zachodniej dzielnicy Kołobrzegu. To miejski odcinek ulicy Jedności Narodowej. Trwające od jesieni prace zakończyły się tuż przed majówką, a dziś kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej drogi.

- Na skutek inwestycji nie obyło się bez zmian organizacji ruchu - mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. - To, czego nam zawsze brakowało w dzielnicy zachodniej, to właśnie takiego miejsca, gdzie ulica będzie wyremontowana w taki sposób, że przybierze ona charakter deptaku. I właśnie ta deptakowa część najbardziej mnie cieszy. Teraz od ulicy Sobieskiego aż do ulicy Wiosennej jest to ulica jednokierunkowa i piesi mają tu pierwszeństwo.



W efekcie wprowadzonych zmian wyjazd z dzielnicy zachodniej odbywać się będzie teraz ulicą Wiosenną. W ramach inwestycji wykonano również dodatkowe miejsca parkingowe, a wyremontowany odcinek zyskał także nową roślinność.



Całość kosztowała ponad 6 milionów złotych, a połowa tej kwoty pochodzi z rządowego programu Polski Ład.