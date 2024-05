Sto lat temu igrzyska odbyły się w Paryżu. Jak Szczecin przypomniał to wydarzenie? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przeciąganie liny, wyścigi motorówek, ale też... strzelanie do gołębi - w takich dyscyplinach rywalizowano podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu dokładnie 100 lat temu.

W tym roku wielkie święto sportu ponownie zawita do stolicy Francji. Z tej okazji szczecińska filia Alliance Francaise przygotowała wystawę zdjęć o historii olimpizmu - opowiada nauczycielka i tłumaczka języka francuskiego Sandra Niecko. - Strzelanie do gołębi. Wtedy również odbywały się sporty linowe i pierwsze zawody w przeciąganiu liny odbyły się właśnie w Paryżu w 1900 roku. Wyścigi na motorówce. Dzisiaj od tego odchodzimy ze względu zapewne na czas.



Podczas paryskich igrzysk w 1924 roku po raz pierwszy w konkurencjach sportowych wzięła udział reprezentacja Polski. Srebro w kolarstwie zdobył wtedy Józef Lange, a brąz w jeździectwie Karol Królikiewicz.



Wystawę fotograficzną "Igrzyska olimpijskie w Paryżu" można ogladać do 17 maja w siedzibie Alliance Francaise przy ulicy Żubrów.