Cztery osoby wypadły z kajaka, dwie ze skutera

Fot. www.facebook.com/Wypadki i Pożary w Zachodniopomorskim

Cztery osoby wypadły z kajaka na jeziorze Lubie w powiecie drawskim - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Trzy osoby zostały podjęte z wody przez świadków zdarzenia, jedna przez zastęp OSP.

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Brały one udział także w holowaniu innych jednostek do brzegu - było to konieczne ze względu na silny wiatr.



Z kolei w porcie w Mrzeżynie przewrócił się skuter wodny. Wypadły z niego dwie osoby - na brzeg wyciągnęli je strażacy. Na miejscu są trzy zastępy straży pożarnej.