RSnW: Polak na emigracji po wstąpieniu do UE

Jak emigracja zmieniła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej? Na ten temat dyskutowano w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Zenobia Bieńkowska, dyrektor stowarzyszenia Wspólnota Polska zaznaczyła, że wciąż przyczyną emigracji jest poszukiwanie lepiej płatnej pracy.- Jest emigracja zarobkowa i myślę, że nadal jest coś takiego, jak emigracja serc. Wyjeżdżają osoby, ponieważ wyszły za mąż, ożenili się z Polkami albo ktoś kończy studia i jedzie za mężem czy żoną - wskazała dyr. Bieńkowska.Niektóre społeczności od wielu pokoleń mieszkają za granicą, jednak wciąż przywiązani są do swoich korzeni.- To jest społeczność, która mimo tych pokoleniowych już różnic, nie mówiąc do końca po polsku, stara się i uczy się samodzielnie. Przyznaje się do polskości i chce tego kontaktu z Polską, czego wyrazem są właśnie Karty Polaka - zaznaczyła.Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Nie jest ona jednak równoznaczna z obywatelstwem.W ubiegłym dziesięcioleciu na emigrację udało się około 2 miliony Polaków.