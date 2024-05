Weź udział w Stargardzkim Korowodzie Dziejów [ZDJĘCIA]

Stargardzki Korowód Dziejów po raz kolejny przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 2 czerwca. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Stargardzki Korowód Dziejów po raz kolejny przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 2 czerwca. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Stargardzki Korowód Dziejów po raz kolejny przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 2 czerwca. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Stargardzki Korowód Dziejów po raz kolejny przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 2 czerwca. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Poszukiwani są rycerze, kupcy, przedstawiciele cechów rzemiosła i białogłowy w strojach z epoki - drugą już edycję Stargardzkiego Korowodu Dziejów organizuje Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Zaprasza ono mieszkańców Stargardu do wspólnego przemarszu ulicami miasta w historycznych strojach nawiązujących do minionych wieków.



Pierwsza edycja korowodu, którym uczczono 780. rocznicę lokacji Stargardu na prawach magdeburskich okazała się dużym sukcesem. Zdecydowano więc o kontynuacji przedsięwzięcia.



Piotr Tarnawski ze stargardzkiego muzeum przyznaje, że ogłoszono nabór dla zainteresowanych odegraniem roli dawnych mieszkańców.



- Szukamy osób, które interesują się średniowieczem, które mogą przedstawić ówczesnych mieszkańców miasta, ponieważ Stargardzki Korowód Dziejów związany jest z całymi dziejami Stargardu, odkąd miasto ma prawa miejskie; sięgamy niemalże do współczesności - wyjaśnił.



Sukces ubiegłorocznej edycji korowodu zaskoczył organizatorów, ale także...



- Zmobilizował, żeby to wydarzenie miało swoją kontynuację. Zgłaszać się można do Muzeum przy Rynku Staromiejskim, wysyłać zgłoszenia na adres e-mailowy, a także dzwonić. Przyjmujemy zgłoszenia niemalże do ostatniego dnia, do samego końca można się zdecydować na udział w korowodzie - zachęcał.



Stargardzki Korowód Dziejów po raz kolejny przejdzie ulicami miasta w niedzielę, 2 czerwca.