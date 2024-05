Obchody święta Konstytucji 3 Maja na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów przed Pomnikiem Czynu Polaków - tak było dziś na szczecińskich Jasnych Błoniach. Odbyły się tam oficjalne obchody święta konstytucji 3 maja.

List marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odczytał Marcin Kordela z urzędu Marszałkowskiego.- Jak co roku tego dnia Jasne Błonia stają się centrum wspomnień wydarzeń, które 233 lata temu dały nam powód do dumy. Wznosząc Rzeczpospolitą na szczyt społeczeństw postępowych i ustanawiając ją krajem konstruktorów nowego ładu w Europie i na świecie.Szczecinianie zebrani przy pomniku podkreślali wagę dzisiejszego święta.- Wraz z małżonkiem przyjechaliśmy tutaj świętować tak jak większość z nas, szczecinian. Musimy swoich praw bronić. To, co nam zostało dane, nie oznacza, że będziemy mieli to zawsze. Także konstytucja jest tak ważną rzeczą, że wszyscy musimy wiedzieć, że jest to dla nas rzecz święta.Konstytucja 3 Maja została uchwalona w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa zasadnicza. Regulowała ustrój Rzeczpospolitej i znacząco reformowała sposób funkcjonowania państwa.