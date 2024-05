Majówka w mieście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Woda, słońce i piaszczysta plaża, czy może grill na polanie - czego trzeba do udanego wypoczynku? Szczecinian, którzy spędzali majówkę nad jeziorem Głębokim i leśnej polanie w okolicy kąpieliska Arkonka pytał o to reporter Radia Szczecin Karol Ciepliński.

- Fajna pogoda, dopisuje, z dziećmi można pochodzić po wodzie.- Pogoda piękna, dopisuje, ludzie jak widać też. Jedyny problem tylko tyle, że nie ma ratowników, to chyba nie ta pora jeszcze nie na takie coś.- Bardzo dobrze się plażuje, jest cieplutko, przyjemnie, bawimy się, robimy dziurę, zamki z piasku, jest lodowata woda, ale dajemy radę.- Oni tak bardziej się boją wody jeszcze, bo to są jeszcze małe dzieci, ale staramy się, żeby się tam było dobrze - mówili szczecinianie.Szczecińskie kąpieliska zostaną oficjalnie otwarte 15 czerwca.Spotkanie przy grillu to też bardzo dobry sposób na świąteczny odpoczynek - tego zdania są szczecinianie, których spotkaliśmy na leśnej polanie w okolicy kąpieliska Arkonka.- Tak, dzisiaj fajna pogoda, jest naprawdę bardzo sympatycznie. Mamy szaszłyki, kiełbaski po ukraińsku, skrzydełka z kurczakiem, karkóweczkę.Wybierając się na grilla, powinniśmy pamiętać, że za rozpalanie ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych grozi mandat w wysokości 500 zł.