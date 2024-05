Majówka w Agrodolince jak na wsi [ZDJĘCIA]

Rajd rowerowy ścieżkami Marianowa i okolic oraz pokazy sprawności strażaków- ochotników, to główne atrakcje trzeciego dnia majowego pikniku z Agrodolinką w Gogolewie. Wielka majówka odbywa się w gospodarstwie agroturystycznym. Jego właściciele zadbali o klimat dawnej wsi. Z oferty Agrodolinki korzystają całe rodziny.

Pan Maciej chwali wiejski klimat pikniku.- Pogoda dopisuje, dużo zwierzątek od kurek, kaczuszek po koniki, z drugiej strony króliczki. Tutaj większe bogactwo.Mariusz Ławniczak organizator wielkiej majówki przyznaje, że taka forma wypoczynku przyjęła się w zagrodzie.- Ludzie kojarzą, że u nas można jednak odpocząć jak na wsi, takiej typowej dawniej, to działa.Odwiedzający wybierają też chętnie kajakowe spływy Krąpielą.- Co jest fajne, wszyscy są zaskoczeni, że wow! Ta rzeka nasza jednak działa na wyobraźnię, tylko trzeba spróbować.Alicja Ławniczak zaprasza natomiast na wieczór z Agrodolinką.- To już bardziej dla dorosłych. od 19 godziny robimy wiejską potupajkę, więc serdecznie zapraszamy. Można też do nas dojechać pociągiem.Wysiadając na przystanku w Gogolewie. Do zagrody dojechać też można krajową „20”.