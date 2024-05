Sesja fotograficzna Smoczego Rodu w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Smoczą Królową i elfkę można było dziś spotkać w Stargardzie. Szczecińscy cosplayerzy ze Smoczego Rodu zawitali do tego miasta i wykorzystali tło średniowiecznych murów i bram do sesji zdjęciowej.

Natalia Misiura w swojej grupie znana bardziej jako Szczecińska Smocza Królowa przyznaje, że na niebanalny kadr czekają kolejne postacie.- Z Gry o Tron, z Wiedźmina, z Igrzysk Śmierci. Ale też mamy niezwykły plener związany z Diuną na słoweńskim parku na pustyni. Dzisiaj spontanicznie pojechaliśmy do Stargardu.



Magda Staśkiewicz odgrywa również wymarzoną rolę.- Jestem elfem z Władcy Pierścieni. Zaczęliśmy grać razem, wymyślać sobie własne światy. Gramy w RPG przeróżne.



Techniczną stroną zajął się natomiast Bodo Macal, wiceprezes Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.- To są naprawdę ludzie z ogromną pasją, którzy wkładają mnóstwo czasu, pieniędzy, własnej pracy w to, żeby te stroje tak cudownie wyglądały. Naszym zadaniem pozostaje uwiecznić to w sposób godny.



Ujęcia z sesji wzbogacą galerie Grupy Smoczy Ród i kanału Gram Przygody.