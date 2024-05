To okazja, żeby podziękować strażakom - zawodowym i ochotnikom - za ich pracę i narażanie się na niebezpieczeństwa dla innych. 4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.

- To praca nieporównywalna z żadną inną - mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie młodszy brygadier Tomasz Kubiak. - Nigdy nie wiemy, co się zdarzy i możemy mieć naprawdę bardzo szerokie spektrum działania. Od łapania węża, poprzez odbieranie porodu, gaszenie miejsc, do których normalnie nie jesteśmy w stanie się dostać. Na wysokościach, prace w miejscach bardzo nietypowych, gdzie normalnie nikt przy zdrowych rozsądku by nie wszedł, a co dopiero w sytuacji zagrożenia życia.Kubiak właśnie tę wszechstronność wskazuje jako jedną z przyczyn wielkiego zaufania społecznego do strażaków. Od lat wygrywają w tego typu rankingach. - Tak naprawdę do czego by nie wezwać, zawsze sobie poradzimy, coś wymyślimy, bo jesteśmy uczeni na studiach, na kursach, tak naprawdę wszechstronności w stosunku do sprzętu, który posiadamy. A tego sprzętu różnego nowego, z roku na rok, jest coraz więcej.Tomasz Kubiak będzie też gościem programu Aktywna Sobota, od godziny 10.