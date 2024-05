Czysta Odra. Sprzątanie, a w tle pomoc dla zwierząt

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wyławiają z Odry sieci rybackie, aluminium, a czasem nawet hulajnogi i lodówki. W sobotę kolejna odsłona akcji Czysta Odra w Szczecinie.

Uczestnicy, przy pomocy magnesów neodymowych, będą wyławiać z Odry wszystko, co nie powinno się w niej znaleźć. Fundusze ze złomu trafią do szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



Start o godzinie 10 na bulwarach przy ławce dźwigozaurów.



Okazja do sprzątania rzeki będzie też w niedzielę. Chętni wyruszą wtedy z Wyspy Jaskółczej.