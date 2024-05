Taras widokowy wieży Muzeum Narodowego w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szczecin z czterech stron świata - a dokładnie z perpektywy wieży widokowej Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego.

To jedna z majówkowych atrakcji w mieście, która przyciąga miłośników pięknych widoków. Z góry - z wysokości ponad 70 metrów nad poziomem wody podziwiać można m.in. Odrę i szczecińską Łasztownie, jednak, żeby móc nacieszyć się zjawiskową panoramą miasta trzeba pokonać kilka schodków - a dokładnie 230.



- Jesteśmy od czwartku w Szczecinie. Zwiedzamy, bo jesteśmy ze Słupska. Ja 30 lat temu studiowałem, to chciałem rodzinie pokazać i sobie przypomnieć, jak to było. Dużo się zmieniło na plus i w ogóle miasto bardzo ładne. Polecamy! Mimo tylu schodków. Polecam jak najbardziej warto, dla widoku - mówią zwiedzający.



W sobotę taras widokowy otwarty jest do godziny 18.