Wystawa stworzona przez sztuczną inteligencję w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Portrety i pejzaże oraz impresje stworzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oglądać można w Stargardzkim Centrum Nauki Filary. Ich autorem, obok algorytmów, jest Jarosław Stawarski- muzyk, realizator obrazu i dźwięku. Ekspozycja pod hasłem „Technologia w sztuce czy sztuka w technologii” ma prowokować do dyskusji na temat perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji, a także jej wpływu na muzykę, malarstwo i literaturę.

Jan. Grzelak z Centrum Nauki zapewnia, że prezentowane tu dzieła budzą emocje.- Ponad 30 obrazów namalowanych z udziałem sztucznej inteligencji. Ciekawe jest chyba pytanie, co tu bardziej dominuje czy sztuka, czy technologia. To jednak są ciągle te algorytmy. Trzeba być i po prostu zobaczyć. Na pewno to robi wrażenie.



Pani Agata z rodziną zauważa, że twórczość tego typu potrafi zaskoczyć.- Pierwsze wrażenie jak weszłam: łał, fajne. W jej ocenie coraz bardziej zacierają się też granice między sztuką a technologią.- Ale czasami dzieło rąk jest doskonalsze w tym, że jest niedoskonałe. Maszyny w pewnych rzeczach nas nie przeskoczą. Nietypowo perfekcyjne i może to będzie najpiękniejsze, że nie będzie aż takie super ekstra pod linijkę.



Ekspozycję zakończy w Filarach debata o perspektywach dla sztucznej inteligencji w codzienności oraz sztuce, w czwartek 9 maja.