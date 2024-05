Młodzi wchodzą do Rady Miasta Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Równowaga między młodością a doświadczeniem - tak nowo wybrani, najmłodsi radni Szczecina widzą Radę Miasta kolejnej kadencji.

W kampanii wyborczej spotykaliśmy się z pozytywnymi reakcjami - mówiła przyszła radna Prawa i Sprawiedliwości Julia Szałabawka.



- Było wiele głosów, że taka zmiana, nowe spojrzenie jest już konieczne. Ja spotkałam się z pozytywnym odbiorem tego, że jestem jednak troszkę młodsza. Będzie duża zmiana, ale myślę, że to będzie zmiana pozytywna, bo będziemy mieli dużo osób młodych, ale też sporo radnych doświadczonych - mówi Szałabawka.



W radzie miasta ważny jest zarówno głos młodych, jak i doświadczonych - przekonywała z kolei Wiktoria Rogaczewska, która startowała z listy Koalicji Obywatelskiej.



- Myślę, że świeża krew może pomóc mieszkańcom w kontakcie z radnymi. Jesteśmy bardziej dostępni w mediach społecznościowych, więc te interwencje mogą być bardziej doraźne, szybsze, ale też mieszkańcy będą mogli liczyć na większe wsparcie z naszej strony - przekonuje Rogaczewska.



Taki kontakt z mieszkańcami był już widoczny w poprzedniej kadencji rady - zgodził się Mateusz Gieryga z Koalicji Obywatelskiej.



- To młodzi byli w ostatniej kadencji najaktywniejszy radnymi. To oni mieli najwięcej interpelacji i najwięcej zapytań. Byli najaktywniejsi na Komisjach Inicjatyw czy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. Więc faktycznie było widać, że to młodzi najbardziej reprezentowali swoich mieszkańców - mówi Gieryga.



Radni dziewiątej kadencji złożą ślubowanie na sesji we wtorek.