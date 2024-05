Samochody nie jeżdżą w bok - jak ustawiać "korytarz życia"?

Korytarz życia na DK 10, fot. S.Orlik

Zwiększyła się świadomość kierowców o tym jak się zachować, gdy w tle słyszą syreny karetki - mowa o korytarzach życia, które pomagają dotrzeć ratownikom do poszkodowanych.

O czym warto pamiętać gdy stawką jest ludzkie życie - podpowiada instruktor techniki jazdy, Filip Grega, który jak sam zaznacza - bardzo dużo jeździ po Polsce i zauważa, że z pojęciem "korytarza życia" wśród kierowców jest coraz lepiej.



- Choć byłoby jeszcze lepiej, gdyby kierowcy pamiętali, że samochody nie jeżdżą w bok. Żeby zrobić korytarz życia, kierowca musi mieć możliwość pojechania do przodu. Tylne koła w samochodzie się nie skręcają, wobec czego jeżeli staniemy zbyt blisko poprzedzającego pojazdu, to przestawienie pojazdu - całego, nie tylko przodu, ale i tyłu - będzie niemal niemożliwe. Dlatego pozostawienie odległości od poprzedzającego pojazdu w każdej sytuacji jest bardzo cenne, bardzo ważne i ułatwia zrobienie korytarza życia - zauważa Grega.



Umożliwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym jest obowiązkiem, wynikającym z Prawa o ruchu drogowym. Niezastosowanie się do tego nakazu grozi mandatem i punktami karnymi.