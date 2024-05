Magnesami wysprzątali Odrę [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Hulajnogi, elementy konstrukcji przedwojennego mostu czy barowe hokery - takie przedmioty wyłowili z Odry społecznicy porządkujący jej dno.

Dziś finał trwającej od 26. kwietnia ogólnopolskiej akcji Czysta Odra. Łukasz Istelski kierujący szczecińską gałęzią wydarzenia podkreśla jego znaczenie dla rzeki i mieszkańców miasta:



- We wczorajszym dniu wyciągnęliśmy dwa rowery, portfel, harmonijkę. Z takich ciekawszych rzeczy dwie konstrukcje trzymające most. Te konstrukcje wylądowały w wodzie po wojnie. Tak poza tym to różnego rodzaju elektrośmieci, jak hulajnogi elektryczne - mówi Istelski.



Jedna z uczestniczek sprzątania, Elwira Żniniewicz dodaje, że z dna Odry można wydobyć prawdziwe skarby:



- Organizowałam akcję w dniu 1 maja i tam taka ciekawostka znalazłam list w butelce. Bardzo ciekawa treść, świetna historia. No i też ma to swoje dobre strony, bo sprzątaliśmy Wyspę Grodzką. Dzisiaj sprzątamy Wyspę Jaskółczą za pomocą magnesów - dodaje Żniniewicz.



Dochód ze sprzedaży złomu wydobytego z dna rzeki zostanie przeznaczony na wsparcie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.