Powroty z majówki rozpoczęte, na trasach regionu korki [AKTUALIZACJA]

Źródło fot.: www.pixabay.com/photo-688566 (domena publiczna)

Zaczęły się powroty z majówki - mamy już zatory w stronę Szczecina.

AKTUALIZACJA 15:00



Powroty z nadmorskich kurortów nie należą do najłatwiejszych. Już teraz wracając ze Świnoujście swoje będziecie musieli odstać już od Wolina, aż do Troszyna. Później powinno być nieco lżej. Ale ciężej już na pewno będzie na S3 od Rurki, aż do Załomia. Najgorzej jedzie, a właściwie stoi się na A6 - korek rozpoczyna się już na węźle Kijewo i kończy na węźle Klucz. Kierowcom polecamy objazd przez centrum Szczecina. To będzie dłuższa droga, ale bez uciążliwych korków.



AKTUALIZACJA 14:00



Rosną nam zatory na drodze S3 - to oczywiście powroty z majówki nad morzem. To po kolei - najpierw trafimy na zator niemal od Lubiewa aż po Parłówko, a później 15 kilometrów korka na obwodnicy Goleniowa. Jest pewne rozwiązanie - za Wolinem skręcamy na Recław, jedziemy przez Stepnicę, dalej przez Łozienicę, Rurzycę i Kliniska Wielkie.



Żeby z kolei nie utknąć w 12-kilometrowym korku na A6, który ciągnie się od węzła Kijewo aż po węzeł Klucz, zjeżdżamy na węźle Kijewo na centrum Szczecina, później przez Zdroje, Klucz i na węźle Radziszewo z powrotem na autostradę. Trzeba nadrobić trochę drogi, ale przynajmniej można jechać, a nie stać. Dalej do Gorzowa już bez przeszkód.



AKTUALIZACJA 13:00



Piętnaście kilometrów - taką długość ma już zator drogowy na S3 na węźle Goleniów Północ - to w stronę Szczecina. To największy z zatorów, ale kłopoty zaczynają się na drodze S3 już wcześniej - o czym informuje nasz słuchacz Damian, i przy okazji podpowiada rozwiązanie:



- Polecam w Wolinie skręcić na trasę alternatywną na Recław, a następnie w kierunku Stepnicy dlatego, że już na moście w Wolinie w kierunku S3 na Szczecin wszystko stoi. A tutaj drodzy Państwo trasa alternatywna całkowicie pusta, przejezdna - podpowiada Damian.



I tę drogę - na Stepnicę, a potem dalej przez Rurzycę, Kliniska i Załom polecamy wybrać też żeby ominąć korek na obwodnicy Goleniowa.

dziękujemy za sygnał, czekamy na wasze informacje.



Mamy też potężny zator na autostradzie A6 - od węzła Kijewo do węzła Klucz, tak że jeśli jeszcze zdążycie, na węźle Kijewo zjedźcie w stronę centrum, a później przez Zdroje i Klucz wróćcie na A6.



Dalej aż do Gorzowa S3 jedziemy już płynnie.



12:00



Na S3 na wysokości Lubiewa, dalej na budowanym odcinku między Dargobądzem a Wolinem. Na węźle Goleniów zator ma długość około pięciu kilometrów, lepiej ominąć ten odcinek przez Stepnicę, Rurzycę i Kliniska. Ale jest też kłopot na rozwidleniu S3 i S6, o czym informuje nasz słuchacz Grzegorz.



- Jest zakorkowane, wszystko stoi, więc korek będzie tylko rósł, bo bardzo duży ruch w stronę Szczecina. Pozdrawiam serdecznie - mówi słuchacz Grzegorz.



Ale to jeszcze nie koniec utrudnień - kolejne spotkamy na A6 na wysokości Podjuch - lepiej więc wybrać drogę przez Zdroje. I jeszcze jeden zator, tuż przed granicą z województwem lubuskim, od Renic po Smolary.



Czekamy na wasze sygnały z trasy pod numerem 510 777 222.