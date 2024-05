Co szczecinianie robią w ostatni dzień majówki? [ZDJĘCIA]

Dla niektórych pracowita, dla innych oznaczała długo wyczekiwany odpoczynek - majówka powoli dobiega końca. Zapytaliśmy dziś szczecinian jak spędzają ostatni dzień długiego weekendu.

- Na spacerku z pieskiem córeczką, loda je. Dzisiaj niestety bez słońca, ale co zrobić. Jest ciepło, wolę jak jest ciepło bez słońca.- Świetnie, rodzinnie. Jak widać dzieci żeby się troszeczkę po bawiły i na powietrzu były. Taka całkiem przyjemna pogoda. Nie za gorąco, nie za zimno.- Kto miał wolną majówkę, to miał wolną majówkę. Ja całą majówkę prawie przepracowałem, także dzisiaj wolne dla rodziny.- Ja akurat jestem w sytuacji, że teoretycznie wolne i pracę mam bez przerwy, więc jestem z dziećmi, ale trochę żal mężowi na pewno - mówią szczecinianie.Kolejna okazja do dłuższego wypoczynku już wkrótce. Będzie to Boże Ciało, w czwartek 30 maja.