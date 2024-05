Wierni kościołów wschodnich obchodzą dzisiaj Wielkanoc

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Święta Wielkiej Nocy obchodzą dziś chrześcijanie obrządku wschodniego, wśród nich prawosławni i grekokatolicy. W godzinach wieczornych i nocnych w cerkwiach trwały nabożeństwa paschalne. Modlono się na nich głównie o pokój.

Święcono też pokarmy, które dziś spożyto podczas śniadania wielkanocnego. Do stargardzkiej cerkwi greckokatolickiej wierni, głównie Ukraińcy, przynieśli wielkie kosze z wypieczonym chlebem lub ciastem zwanym paschą.



Bardzo cieszy to, że wielu uchodźców z Ukrainy trafiło do nas - mówił ksiądz Rusłan Marciszak, proboszcz stargardzkiej cerkwi.



- Mnóstwo ludzi i koszyczki wszystkie inne. Pamiętajmy, że na Ukrainie to jest tradycja, że to nie jest koszyczek, to ma być koszyk. Tam musi być mnóstwo jedzenia. To nie ma być symbolicznie, tylko ma być praktycznie, po prostu wiernie. Oni święcą, żeby to jeść, żeby to spożywać w czasie Świąt Wielkanocnych - mówi ksiądz Marciszak.



Jutro w Cerkwi wspomnienie zmarłych - w drugi dzień świat Wielkiej Nocy wierni odwiedzają groby najbliższych.