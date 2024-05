Goście Kawiarenki Politycznej o planach wobec Szczecina

Od naprawy dróg i chodników po powołanie architekta miasta i komisji gospodarki morskiej w Radzie Miasta - takie plany mają nowo wybrani, najmłodsi radni Szczecina. W Kawiarence Politycznej Radia Szczecin podkreślali, że cały czas chcą być blisko mieszkańców.

Ważne jest też to, aby zadbać o wizualną stronę miasta - mówiła Wiktoria Rogaczewska, która startowała z listy Koalicji Obywatelskiej.- Ogromnym problemem Szczecina jest też zanieczyszczenie wizualne, czyli remedium na to będzie uchwała krajobrazowa, która od dziewięciu lat jest w zamrażarce naszej miejskiej, więc ja nie odpuszczę. Będę o nią walczyć.Radni powinni też debatować nad gospodarką morską - uważa Stanisław Kaup z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma w Szczecinie komisji obecnie gospodarki morskiej, myślę, że powinna powstać. Szczecin leży prawie nad morzem. Jak to się mówi. Wody morskie sięgają na wysokości już prawie centrum miasta, więc myślę, że o tym trzeba zacząć rozmawiać.Julia Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości chce się zająć między innymi oświetleniem Cmentarza Centralnego.- Proszę pamiętać, że jest to największy cmentarz w Polsce i trzeci największy cmentarz w Europie. To jest nasza wizytówka, o którą powinniśmy zadbać. Niestety jesienią, gdy już jest ciemno na dworze o godzinie 16, jest to dość niebezpieczne chodzić po cmentarzu.Pierwsza sesja Rady Miasta dziewiątej kadencji odbędzie się we wtorek. Nowi radni złożą wtedy ślubowanie.