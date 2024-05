Uwaga na kleszcze! Podpowiadamy co zrobić w przypadku ukąszenia

Kleszcz pospolity. Źródło fot.: www.pl.wikipedia.org/Makro Freak

Gorączka, ból mięśni i objawy przypominające grypę - takie pierwsze objawy może dawać kleszczowe zapalenie mózgu. Następna jest faza neurologiczna i konieczny jest pobyt w szpitalu.

Gdy nadchodzą ciepłe dni i wybieramy się na wycieczki np. do lasu, warto zaopatrzyć się w środki odstraszające kleszcze. Można też rozważyć szczepienie - przekonuje konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych ze szczecińskiego szpitala wojewódzkiego prof. Miłosz Parczewski.- Zachodniopomorskie staje się również, podobnie jak podlaskie i część województw wschodnich kraju, miejscem, gdzie wirus kleszczowego zapalenia mózgu jest już powszechny w populacji właśnie kleszczy i może dojść do zakażeń. Jeżeli są osoby, które przebywają dużo na wolnym powietrzu czy w lesie, to na pewno warto rozważyć szczepienie na kleszczowe zapalenie mózgu.



Bardziej zakorzenioną w naszej świadomości chorobą odkleszczową jest jednak borelioza - tu jednak są do dyspozycji antybiotyki, które może przepisać lekarz rodzinny. Należy obserwować miejsce pokłute przez kleszcza - bo może tam wystąpić charakterystyczny rumień - wyjaśnia prof. Parczewski.- Pamiętajmy, że rumień jeżeli się pojawia po pokłóciu przez albo kleszcza dorosłego lub larwę i nimfę, czyli one są małe i można ich nie zauważyć, a rumień może wystąpić, to wystarczy dać antybiotyk między 14 a 28 dni i ta borelioza wczesna jest praktycznie w 100 procentach wyleczona.



W ubiegłym roku potwierdzono w Polsce ponad 25 tys. przypadków boreliozy i i prawie 660 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu.