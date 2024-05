Policja apeluje o rozwagę na drodze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tegoroczna majówka to bardzo intensywny czas dla zachodniopomorskich policjantów - mówi sierż. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Od czwartku do dzisiaj funkcjonariusze zatrzymali 77 osób na tzw. podwójnym gazie. W 11 wypadkach w województwie zginęły cztery osoby, a dziewięć zostało rannych. Stąd też apel zachodniopomorskiej policji o zachowanie rozwagi przy powrotach do domu.



Chcemy bardzo wyraźnie zaapelować do osób, które powracają z wypoczynku do swoich domów, aby przygotować się na wydłużenie czasu podróży w związku ze znaczącym zwiększeniem ruchu na zachodniopomorskiej zarówno trasach lokalnych, jak i tych szybkiego ruchu. Kilkanaście minut czy nawet godzina dłuższej, ale rozsądnej i bezpiecznej podróży pozwoli wszystkim bezpiecznie dojechać do celu- mówi Piotr Jaworski.



W ubiegłym roku w majówkę na drogach regionu nie było ofiar śmiertelnych.