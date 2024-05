Majówka na drogach mniej bezpieczna od zeszłorocznej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorska policja podsumowała majówkę na drogach. W 14 wypadkach zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. Zatrzymano również 88 nietrzeźwych kierowców.

To więcej niż w latach ubiegłych - w zeszłym roku podczas majowego weekendu doszło do 7 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało 10 osób i nikt nie zginął. Mniej było też kierowców pod wpływem alkoholu.



Najczęstszymi przyczynami wypadów było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, złe dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu.